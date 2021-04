Koalition ist am Ende - im Oktober kommen Neuwahlen

Der Sonntags-Insider von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Die meistgestellte Frage in der Wiener Politik- und Medienszene – aber auch von unseren Leserinnen und Lesern an mich – ist derzeit: Wie lange hält diese Regierung noch? Und: Wann gibt es Neuwahlen?



Spätestens seit der grüne Vizekanzler Kogler – damals als Nebenerwerbsjustizminister – mit dem Disziplinar­verfahren gegen Christian Pilnacek die „ÖVP-Schaltstelle“ im Justizministerium lahmgelegt hat, ist das letzte Porzellan in dieser ­Regierung zerschlagen.



Den gesamten INSIDER lesen Sie nur HIER auf oe24plus.