Koglers Dienstwagen crasht in geparktes Auto

Nach dem Wirbel um einen Unfall von Kanzler Nehammers Personenschützern gibt es nun die nächste Aufregung: Der Dienstwagen von Vizekanzler Kogler sorgte für einen Auffahrunfall.

Bereits vor zwei Wochen soll der Fahrer von Vizekanzler Werner Kogler einen Unfall verursacht haben. Beim Einparken in einer Tiefgarage krachte der Dienstwagen – ein Audi Q5 e-tron – in ein abgestelltes Auto. Dabei wurde dessen Heck sowie die Front des Regierungsfahrzeugs stark beschädigt. Ein weiteres Auto in der Nähe soll von Splittern getroffen worden sein.

Wo war Kogler? Der Vizekanzler war laut dessen Büro bereits vor dem misslungenen Einpark-Manöver ausgestiegen. Niemand sei bei dem Unfall verletzt worden.