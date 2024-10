Koglers-Skandal-Rede: "Ein Volk ein Reich ein Führer"

Heftig ging es bei der Rede von Werner Kogler zu.

Als Werner Kogler ans Rednerpult trat, wurde es heftig. Kogler attackierte die FPÖ, Herbert Kickl und Walter Rosenkranz massiv.

© apa ×

Kogler kritisiert "Führer" Kickl

"Es heißt nicht Volkskanzlerwahl", leitete Kogler ein. "Es gibt nicht das eine Volk! Was soll das sein? Was ist mit diesen Abgeordneten? Es gibt kein Einheits-Volk. Das sollten wir gerade in Österreich wissen" - sagt Kogler und ruft dann in das Parlament: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" - das habe man dann davon. Lauter Protest bei der FPÖ und Kickl.

© apa ×

Grüne Attacke

Kogler wirbt bei anderen Parteien: "Wählen Sie nicht Rosenkranz", sagt Kogler. Die Republik habe sich "jemand Besseren verdient." Das war eine echte Brandrede von Kogler gegen Rosenkranz und FPÖ