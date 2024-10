Sobotka hinterlässt 240.000 Euro teures Abschiedsgeschenk

Er geht und hinterlässt noch ein "Geschenk".

Wolfgang Sobotka (ÖVP) hinterlässt 240.000 Euro teures Abschiedsgeschenk.

Zwei Skulpturen

Noch-Präsident Sobotka hat erst am Dienstag in seiner Funktion zwei Skulpturen des österreichischen Künstlers Erwin Wurm aus der Serie „Skins“ anschaffen lassen. Die Kosten: 120.000 Euro pro Skulptur, das sind in Summe 240.000 Euro – exklusive Umsatzsteuer.

Sobotka eröffnet die Sitzung

Wolfgang Sobotka hat die konstituierende Sitzung des Nationalrates eröffnet. Er begrüßt Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der mit Gattin Doris anwesend ist. 70 neue Köpfe finden sich im Parlament wieder. Unter den 183 Abgeordneten, die heute im Parlament angelobt werden, befinden sich auch 70 neue Köpfe. Für die FPÖ neu dabei sind ein Schnapsbrenner, Ex-ORF-Star und eine Visionärin.

Österreich-Hymne im Nationalrat

Der Nationalrat wurde mit einem Streichquartett eröffnet. Es spielte die Österreich-Hymne im Nationalrat - die Abgeordneten singen mit. Darauf folgt dann die Europa-Hymne. Für die heutige Sitzung ist kein Abgeordneter verhindert, sagt Sobotka. Es folgt die Angelobung.