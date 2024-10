Staatssekretärin Andrea Mayer kehrt in die Hofburg zurück

Die grüne Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer gibt ihr Amt ab - und kehrt als Spitzenbeamtin in die Hofburg zurück.

Am Mittwoch wird die Bundesregierung mit Karl Nehammer und Werner Kogler an der Spitze in die Hofburg pilgern und dem Bundespräsidenten den Rücktritt anbieten, das ist Tradition. Ebenso Tradition ist es, dass Alexander Van der Bellen den Rücktritt annehmen und die Regierung mit der Fortführung der Geschäfte betrauen wird.

Mayer kehrt an ihren alten Posten zurück

Allerdings mit einer Ausnahme: Kulturstaatsekretärin Andrea Mayer kann in Wahrheit gleich in der Hofburg bleiben. Sie ist ja als Kabinettsdirektorin der Präsidentschaftskanzlei karenziert gewesen - und kehrt auch sofort wieder an ihren alten Posten zurück, wie oe24 bestätigt wurde. Van der Bellen bekommt also seine wichtigste Mitarbeiterin zurück.