Kurz-Film hatte nur 4.000 Besucher

Bilder von leeren Kinosälen und nur vereinzelten Reservierungen machten am Wochenende des Kino-Starts von "Kurz - Der Film" die Runde. Jetzt sind die offiziellen Besucherzahlen da. Die Produzenten zeigen sich zufrieden.

Seit Freitag haben 4.067 Zuseher in österreichischen Kinos "Kurz - Der Film" gesehen, melden die Produzenten und Verleiher des Filmes. Sie zeigen sich "sehr zufrieden mit den Ergebnissen".

"Trotz des verlockenden spätsommerlichen Wetters haben insgesamt mehr als 4.000 Besucher den Film seit seinem Kinostart am 8. September gesehen, wie von Comscore berichtet", sagen die Verantwortlichen von "Pongo Film". Und: "Im Vergleich zu anderen Kinodokumentationen ist dies ein sehr starkes Ergebnis. So hat zum Beispiel die österreichische Kinodokumentation „Vienna Calling“ nach seiner dritten Spielwoche laut Comscore eine Gesamtbesucherzahl von 2.128."

Am Samstag 1.811 Zuseher

Am Samstag hatte die Dokumentation mit 1.656 Besuchern den stärksten Tag. Die Produzenten jubeln: "In Bezug auf österreichische Kinodokumentarfilme stellt dieser Start ein gutes Ergebnis dar und spiegelt das hohe Interesse des Publikums an dieser politischen Thematik wider".

Gegenüber oe24 sagte Produzent Michael Reisch: "Weitere österreichische Kinos werden den Film nun in ihren Spielplan aufnehmen." Es gebe es auch bereits Anfragen aus Deutschland und Südtirol. Zudem soll der Film mindestens noch 6 Wochen lang laufen.

Zum Filmstart hat es von Kritikern viele hämische Kommentare zu "spärlich besuchten Kinosälen" und Screenshots von einigen wenigen Buchungen gegeben. Im Vergleich mit anderen Dokus laufe der Film gut, sagen die Produzenten und Verleiher.

Ein etwas unfairer Vergleich mit Barbie und Oppenheimer zeigt: Barbie lockte am vorherigen Wochenende (1. bis 3. September) volle 19.858 Zuseher in die Kinosäle, Oppenheimer 12.687 Zuseher.

Der wahre Vergleich ist erst ab 21. September möglich. Dann läuft in den Kinos "Projekt Ballhausplatz" an, eine Dokumentation über Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) von Kurt Langbein.