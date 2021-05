Kurz: "Ich werde Anfang Juni geimpft"

Kanzler Sebastian Kurz outet seinen Impftermin – und erklärt, warum Öffnungen nicht leichtsinnig sind.

Oe24.TV: Am 10. Juni wird geöffnet – am 1. Juli fast zur Normalität zurückgekehrt. Ist das nicht zu mutig?Nein. Es ist absolut realistisch, was wir hier machen. Wir agieren immer mit der notwendigen Vorsicht: Behutsam, aber schon mit dem Motto: So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Und wir werden zum 1. Juli knapp 5 Millionen Geimpfte haben.