Kurz & Kogler: Alle Termine wegen Corona-Alarms abgesagt

Kurz und Kogler seien am Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen und werden ebenfalls noch am Montag getestet.

Wien. Nachdem ein enger Vertrauter von Kanzler Kurz positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten der österreichische Bundeskanzler und Vizekanzler Werner Kogler sämtliche Termine absagen - als Vorsichtsmaßnahme, wie es aus dem Kanzleramt hieß. Der Kanzler wird nun wie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und alle anderen Mitarbeiter aus dem Umfeld des Kurz-Vertrauten getestet.