Kurz: "Lockdown ist der falsche Weg"

Nach seiner Erkrankung gab Kurz oe24.TV sein 1. Interview.

oe24.TV: Sie mussten jetzt ­einige Termine wegen einer Erkrankung absagen. Wie geht es Ihnen gesundheitlich?



Sebastian Kurz: Es war nichts Dramatisches. Mich hat einfach eine Sommergrippe erwischt, bin dann wie leider Gottes oft üblich viel zu schnell wieder in die Amtsgeschäfte eingestiegen und dann hat es mich noch einmal erwischt. Aber es ist alles gut und ich bin seit ein paar Tagen wieder zurück im Büro und ganz normal bei der Arbeit.



oe24.TV: Sie haben vor Kurzem bekannt gegeben, dass Sie zum ersten Mal Vater werden. Gibt es schon einen Hochzeitstermin?



Kurz: Wenn es den gibt, dann wird das zu Hause besprochen und nicht in einem Interview mit Ihnen. Ich bitte um Verständnis, aber ich habe mein Privatleben immer privat gehalten und ich möchte das auch weiter so handhaben.



