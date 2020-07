Kurz mahnt zur Vorsicht: "Das Virus ist mit auf Urlaub"

Die Corona-Gefahr sei noch nicht vorbei, daher gelte es jetzt weiter aufzupassen, so der Bundeskanzler.

Wien. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien, appelliert Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Aussendung an die Bevölkerung, dass sie auch in den Ferienwochen und besonders im Urlaub vorsichtig sei und sich an die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen halte. Denn so Kurz: "Das Virus ist mit auf Urlaub, kennt keine Grenzen und somit können auch die schönsten Ferien zu einer trügerischen Falle werden. Ich bitte daher nochmal die Bevölkerung, auch an den schönsten und sonnigsten Tagen des Jahres nicht leichtsinnig zu werden und sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. In den letzten Monaten haben wir gemeinsam viel erreicht, Österreich hat die Pandemie bisher gut überstanden. Wir müssen jetzt alles daransetzen, dass das auch so bleibt."

Die Gefahr sei noch nicht vorbei, daher gelte es jetzt weiter aufzupassen, so der Bundeskanzler weiter. Je niedriger die Infektionszahlen bleiben, desto weniger Maßnahmen müssten gesetzt werden. "Wir wollen allen Menschen in Österreich so viele Freiheiten wie möglich geben. Das gelingt uns nur, wenn wir das Virus auch weiterhin ernst nehmen. Gerade jetzt haben viele Menschen nach den Monaten der Corona-Pandemie Sehnsucht nach Entspannung, Urlaub, Erholung und der Ferne. Daher bitte ich die Bevölkerung, immer und ganz besonders im Ausland achtsam zu bleiben", so Kurz.

"Schauen wir diesen Sommer besonders aufeinander, denn ich wünsche uns allen, dass uns der heurige Urlaub nicht durch eine Quarantäne oder eine Infektion in Erinnerung bleibt", sagt Kurz.