Kurz: "Mein Plan für den Corona-Herbst"

DAS SAGTE KURZ. „Wir ­haben es mittlerweile natürlich nicht nur mehr mit einer glo­balen Gesundheitskrise zu tun, sondern längst auch mit einer globalen Wirtschaftskrise. Wir als kleines Österreich bleiben hier nicht verschont: Dieses Jahr werden wir knapp 7 % unserer Wirtschaftskraft einbüßen. Aber ich bin mir sicher: Nächstes Jahr kehrt das Wachstum zurück, und unser Comeback wird beginnen. Damit dies gelingt, müssen wir neben den bestehenden 50 Milliarden an Rettungs- und Hilfsmaßnahmen die Attraktivität unseres Standorts stärken und so viele Menschen wie möglich, die aktuell arbeitslos sind, in Zukunftsbranchen vermitteln. Ich habe den Finanzminister und die Wirtschaftsministerin daher ersucht, gemeinsam mit allen anderen betroffenen Ressorts, unsere Ziele im Regierungsprogramm zur Stärkung unseres Standorts vorzuziehen und sofort umzusetzen.“

DIE ANALYSE. Der Kanzler will Signale an die Wirtschaft aussenden und diese in der Rezession entlasten: Dazu wird es die neue Körperschaftsform „Austrian Limited“ geben. Eine rasche Gründungsform wird angestrebt sowie steuerliche Anreize für kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups. Eine Stärkung des Eigenkapitals in Unternehmen wird angestrebt.

Kanzler will „rasch“ in Digitalisierung der Schule investieren.

DAS SAGTE KURZ. „Die Pandemie hat in Österreich mehr als 1 Mio. Schüler plötzlich ins Home-Schooling verlagert. Das war eine große Herausforderung für Schüler, Lehrer und auch für den einen oder anderen Elternteil. Diese Entwicklung hat uns den Spiegel vor­gehalten. Sie hat Schüler über Nacht von ihrem sozialen Umfeld getrennt, hat Eltern zu Lehrern gemacht. Und hat von Lehrern verlangt, dass sie plötzlich digitale Experten sind. Das konnte nicht von heute auf morgen reibungslos funktionieren und hat uns auch gezeigt, dass wir bei der Digitalisierung in der Schule rasch und großzügig investieren müssen. Was die Zeit des Home-Schoolings aber auch gezeigt hat, ist, dass manche Schülerinnen und Schüler – knapp 7 % – nur schwer zu erreichen und zu unterrichten waren. Sehr oft sind diese Kinder aus sozial schwächeren, bildungsfernen Schichten. Es ist unser erklärtes Ziel und Anspruch einer christlich-sozialen Politik, dass kein Kind im österreichischen Bildungssystem zurückbleibt. Daher braucht es zusätzliche Unterstützung, besonders für sogenannte „Brennpunktschulen“, durch administratives und psychosoziales Personal. Dies wollen wir gemeinsam mit den Bundesländern rasch Realität werden lassen.“

DIE ANALYSE. Kein Kind solle zurückgelassen werden, kündigt Kurz „mehr Mittel“ für die Digitalisierung an Schulen an. Brennpunktschulen sollen mehr Unterstützung – auch in Form von Psychologen – erhalten. Zudem soll die längst fällige Ausstattung von Kindern mit Tablets ­rascher und vollständiger kommen. Hier will sich Regierung mit den Bundes­ländern verständigen.

Thema Arbeitsmarkt: Neue Jobs schaffen & Home-Office flexibilisieren

Eine Arbeitsstiftung soll Arbeitslose neu ausbilden und vermitteln.

