Kurz-Rücktritt: So reagiert das Netz

Aus dem Hashtag #kurzmussweg wurde am Samstagabend schnell #kurzistweg, als Sebastian Kurz ankündigte, sich zurückzuziehen. Wie zu erwarten war, tobte sich das Netz kreativ aus. Hier die besten Memes und Sprüche.

Allen voran der Seitenblick auf Deutschland. Die BILD-Zeitung titelte vor wenigen Monaten noch: "So einen Kanzler brauchen wir auch". Diese Ansage wurde der größten Zeitung Deutschlands mehrfach vorgeworfen.

Sebastian #Kurz kündigt seinen Rücktritt an. Never forget, #BILD, never forget.#kurzistweg pic.twitter.com/r7ggjYzijE