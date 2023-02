Briefwähler müssen sich jetzt rasch Wahlkarten besorgen

All jene Kärntner, die am 5. März bei den Landtagswahlen mitentscheiden wollen, ihr Wahllokal aber nicht aufsuchen können, müssen jetzt schnell eine Wahlkarte beantragen.

Nur mehr bis einschließlich Mittwoch ist dies noch schriftlich möglich; mündlich (persönlich) am Gemeindeamt bis Freitag 12 Uhr. Bei der Gemeindewahlbehörde einlangen müssen die Briefwahlstimmen - auch jene der Auslandskärntner - am Sonntag spätestens zum Wahlschluss der jeweiligen Gemeinde.

Reicht die Zeit nicht mehr, um die Briefwahlstimme per Post an die Wahlbehörde zu schicken, kann man sie selbst oder über einen "Boten" bei der eigenen (Hauptwohnsitz) Gemeindewahlbehörde abgeben. Möglich ist eine Abgabe der Stimme auch gleich beim Abholen der Wahlkarte.

Auch am Sonntag kann man mit der Wahlkarte im Wahllokal wählen gehen - allerdings nur mehr in jenen Wahllokalen, die innerhalb der "eigenen" Gemeinde liegen. Und: Hat man eine Wahlkarte beantragt, kann man die Stimme nur mehr mit dieser abgeben, das gilt auch im Wahllokal.

Wahlkarte kann mündlich oder schriftlich beantragt werden

Beantragen kann man die Wahlkarte mündlich oder schriftlich (per Brief, Fax, E-Mail) sowie online über die Internetmaske der Gemeinde bzw. eine Plattform wie http://www.wahlkartenantrag.at. Schriftlich mit Post-Zusendung ist das bis Mittwoch möglich. Persönlich (mündlicher Antrag) abholen kann man die Wahlkarte am Gemeindeamt (dort, wo man in der Wählerevidenz steht) ebenfalls bis Freitag 12.00 Uhr.

Die seit 2007 in Österreich erlaubte Briefwahl ist mittlerweile - nicht zuletzt in Folge der Corona-Pandemie - sehr beliebt. Auch Kärnten rechnet heuer mit einer weiteren Zunahme. 2018 kamen 21.599 Stimmen per Briefwahl, das waren rund 7,2 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Zu erwarten ist ein neuer Briefwahlrekord. Die Wahlkartenstimmen werden - in Kärnten erstmalig - bereits alle am Wahlsonntag ausgezählt. Mit einem Ergebnis wird am (späteren) Sonntagabend gerechnet. Sind es sehr viele Briefwahlstimmen, könnte es aber eventuell bis Montag dauern, bis das vollständige Ergebnis vorliegt.