FPÖ-Angerer will 27% erreichen

FPÖ-Spitzenkandidat Angerer hat seine Stimme bereits um 8 Uhr abgegeben.

Der Spitzenkandidat der FPÖ, Erwin Angerer, hat bereits seine Stimme in Mühldorf abgegeben, der Gemeinde, der er auch als Bürgermeister vorsteht. Er erwarte, "dass das Ergebnis ebenso wird, wie der Himmel über Kärnten heute, nämlich blau". 27 Prozent will die Partei erreichen und damit auch das Ergebnis der niederösterreichischen FPÖ überholen. Darüber, wer künftig am Landeshauptmannsessel sitzen wird, wolle er keine Prognosen abgeben, nur so viel: "Der Stärkste wird die Verhandlungen führen".