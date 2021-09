Birgit Gerstorfer wählte mit ihren Enkerln

Die SPÖ-Kandidatin kam mit Ehemann, Tochter und Schwiegersohn, Schwiegervater und zwei Enkelkindern ins Wahllokal.

SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer hat Sonntagvormittag in Alkoven ihre Stimme abgegeben. Vier Generationen Gerstorfers - die SPÖ-Chefin mit Ehemann, Tochter und Schwiegersohn, Schwiegervater und zwei Enkelkindern - traten den Weg zum Wahllokal im Feuerwehrhaus Polsing an. Gerstorfer bekannte sich "dezent aufgeregt", ihr Gefühl sei "ungefähr wie vor fünf Jahren, als die Entscheidung getroffen wurde, dass ich Parteivorsitzende werde".

Es ist Gerstorfers erste Wahl als Spitzenkandidatin. 2015 war sie noch gar nicht in der Landespolitik. "Es war eine starke Zeit, und jetzt ist der Tag der Entscheidung", meinte sie nach mehreren Wochen Wahlkampf. Sie werde am Nachmittag eine Obdachloseneinrichtung besuchen, "dann werde ich mich in die Parteizentrale begeben und der Dinge harren". Ihr Ziel ist die Rückeroberung eines zweiten Regierungssitzes.