× KPÖ-Plus-Spitzenkandidat Dankl sehr überrascht

Der Spitzenkandidat der KPÖ Plus, Kay-Michael Dankl, zeigte sich naturgemäß sehr erfreut, aber auch sehr überrascht.

Salzburg. Das Wahlergebnis sei ein starkes Zeichen, dass sich mehr Menschen eine andere, eine ehrliche Politik wünschten, und ein Warnsignal an etablierte Parteien, dass sie Probleme im Alltag wieder ernst nehmen müssen.

© APA/ BARBARA GINDL ×

Wahlen seinen kein Fußballmatch, er sehe den heutigen Tag in erster Linie als einen Auftrag, den die Wählerinnen und Wähler erteilt haben. Die KPÖ Plus nehme das Ergebnis mit Demut und dem Wissen an, dass es eine große Herausforderung ist. "Es ist schön, dass so viele Menschen ihre Hoffnung in uns setzen." Die KPÖ Plus habe jetzt im Landtag mehr Möglichkeiten, Dinge anzusprechen und einzubringen. "In fünf Jahren werden wir beurteilen können, was wir erreicht haben. Für uns ist das heute ein Anfang." Es gehe um ein leistbares Leben für alle, um ein gutes Bildungssystem, um reale Menschen und reale Probleme, vor allem angesichts der gestiegenen Wohnkosten und wenn Kinder in Armut aufwachsen müssten. "Die etablierten Parteien haben sehr viele Menschen enttäuscht. Unser Ziel war es, sehr viele enttäuschte Menschen wieder aufzufangen."

Das Wahlergebnis war für uns sehr überraschend. "Ich habe großen Respekt davor, dass wir die Chance bekommen, daraus etwas was zu machen."