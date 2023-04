× Salzburg-Wahl: FPÖ bei Jungen klar auf Platz 1

Die Freiheitlichen konnten vor allem bei Jungen und bei Männern punkten.

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Salzburg vom Sonntag trotz starker Verluste Platz 1 gehalten. Die Volkspartei kam laut dem vorläufigen Endergebnis (inkl. Briefwahlstimmen) auf 30,4 Prozent (-7,4). Platz 2 ging an die FPÖ: Mit 25,7 Prozent (+6,9) überholte sie die SPÖ, die nur 17,9 Prozent (-2,2) erreichte. Die KPÖ erzielte mit 11,7 Prozent (+11,3) ein Sensationsergebnis und liegt vor den Grünen, die 8,2 Prozent (-1,1) erreichten. Die NEOS scheiterten am Wiedereinzug.

Die Freiheitlichen konnten vor allem bei Männern und Jungen punkten. Bei der Altersgruppe bis 59 war die FPÖ sogar klar auf Platz 1, nur bei Älteren war die ÖVP vorne.

© SORA ×

Weniger stark schnitt die FPÖ bei Frauen ab. Hier blieb die ÖVP bei allen Altersgruppen vorne. Auffallend ist, dass die KPÖ sowohl bei jungen als auch bei alten Wählern punkten konnte.

© SORA ×

Unterschiede gibt es auch im Wahlverhalten nach Bildungsabschluss. Die FPÖ punktete vor allem bei Personen mit Lehre, währen die Grünen traditionell bei Menschen mit Hochschulabschluss besser abschneiden.