Die FPÖ hat bei der Landtagswahl in der Steiermark am Sonntag mit großem Abstand Platz eins erobert.

Laut einer APA/ORF/Foresight-Hochrechnung kommen die Freiheitlichen auf 35,3 Prozent - vor der ÖVP mit 26,6 Prozent. Nach dem Wahlsieg der FPÖ meldete sich Parteichef Herbert Kickl via Social Media zu Wort. "Wir sind zutiefst überwältigt, demütig und dankbar für Eure großartige Unterstützung!", bedankte er sich bei den Wählern. Heute sei "ein historischer Tag für die Steiermark und für unsere gesamte freiheitliche Familie."

Kickl prophezeit Nehammer-Rücktritt heute Abend

Die Wahl sei "ein klares gegen die Verlierer-Ampel, an der Nehammer und Babler gerade basteln", schreibt Kickl in einem Posting. "Es ist daher davon auszugehen, dass Nehammer noch heute Abend seinen Hut nehmen wird. Alles andere wäre nach einem solchen ÖVP-Debakel absurd", prophezeit der FPÖ-Chef in einem Posting. "Alles andere wäre nach einem solchen ÖVP-Debakel absurd", so Kickl.

Die FPÖ beendete in der Steiermark erstmals eine Landtagswahl außerhalb Kärntens auf Platz eins. Der Spitzenkandidat der steirischen FPÖ, Mario Kunasek, hat sich nach dem Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen über die Höhe des zu erwartenden Wahlergebnisses überrascht gezeigt. "In dieser Höhe habe ich das nicht erwartet", sagte Kunasek am Sonntag vor Journalisten im Pressezentrum der Landtagswahlen. Auf die Frage einer Journalistin, ob er der nächste Landeshauptmann der Steiermark werde, sagte Kunasek, das würden die kommenden Tage zeigen.