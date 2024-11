Optimistische NEOS zogen mit Trommeln durch Graz

Mit demonstrativem Optimismus haben die steirischen NEOS am Freitag ihren Wahlkampfabschluss in Graz begangen.

Begleitet von Trommlern und einem aufblasbaren Einhorn zogen Parteifunktionäre mit Spitzenkandidat Niko Swatek an der Spitze am späten Nachmittag durch die vorweihnachtlich beleuchtete Grazer Innenstadt. Er sei "positiv gestimmt, optimistisch und überzeugt, dass das Beste noch vor uns liegt", sagte Swatek und warnte einmal mehr vor "Leihstimmen" für die ÖVP.

Um diese werbe Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) im Wahlkampfendspurt schon verzweifelt, "aber der gelernte Österreicher, weiß: Wer taktisch wählt, verliert", meinte der pinke Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Sonntag. Denn die ÖVP habe angesichts ihrer Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg wenig Glaubwürdigkeit, wenn sie vor den Blauen warne. Wer NEOS wähle, bekomme dagegen eine bessere Gesundheitsversorgung, einen starken Arbeits- und Wirtschaftsstandort und ein Ende der Parteibuchwirtschaft, versprach er.

Nach EU- und Nationalratswahl würden die NEOS einen Aufwind spüren, weshalb er glaube, "dass die NEOS auch am Sonntag in der Steiermark als Wahlsieger dastehen werden", so Swatek. Für das abschließende pinke Wahlwerben angereist war auch der Generalsekretär der Bundespartei Douglas Hoyos und die Nationalratsabgeordnete Fiona Fiedler.