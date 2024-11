Die steirischen Grünen haben am Freitagnachmittag zeitgleich mit einigen anderen Parteien ihren offiziellen Wahlkampfabschluss für die Landtagswahl am Sonntag bestritten.

Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl setzte dabei auf Bürgernähe und suchte noch mit möglichst vielen Passanten am Grazer Hauptplatz das Gespräch: "Das macht Spaß, das ist das Schöne an der Politik", sagte sie strahlend gegenüber Medienvertretern. Sie bekomme im direkten Gespräch "oft gutes Feedback".

Krautwaschl, die laut Umfragen mit Verlusten im Vergleich zur Landtagswahl 2019 rechnen muss, unterstrich: "Wir werden jede einzelne Stimme brauchen." Daher wird sie auch noch am Samstag für die Grünen Werbung machen und in Stattegg, am Grazer Lendplatz, in Gleisdorf und in der Grazer Herrengasse unterwegs sein. Sie ist überzeugt, dass sie im direkten Kontakt mit den Menschen "vieles an Unwahrheiten und Klischees aufbrechen" könne.

Vor allem nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA habe sie während des eigenen Wahlkampfes einen Tiefpunkt erreicht, doch der "Kampfgeist" sei wieder zurückgekommen und "auch wenn manche schon den Abgesang" der Grünen sehen würden: "Es wird Grün in den nächsten Jahren brauchen", so die 53-Jährige - die nebenbei gemeinsam mit Parteikolleginnen und -kollegen vor allem kleine Schokoladen als Wahlgeschenke verteilte.