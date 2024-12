Steiermark: FPÖ startet Koalitionsverhandlungen mit ÖVP

Die steirische FPÖ wird mit der ÖVP in Koalitionsverhandlungen treten.

Ansage in Graz. Die steirische FPÖ wollte am Montag bekannt geben, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen über eine neue Landesregierung geht. Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek hatte ja am 24. November einen klaren Wahlsieg eingefahren. Doch die Entscheidung fiel schon am Sonntagabend: Der Landesparteivorstand der Blauen beschloss einstimmig Verhandlungen mit der ÖVP. Damit werde dem Wählerwillen am Größtmöglichen entsprochen, "da beide Parteien gemeinsam rund 62 Prozent der steirischen Wählerschaft repräsentieren", so das offizielle Argument. "Die Volkspartei hat mit rund 27 Prozent mit deutlichem Abstand vor der SPÖ den zweiten Platz erreicht und unmissverständlich signalisiert, als stabiler Partner der künftigen Landesregierung angehören zu wollen". Wahlsieger Kunasek: "Von Beginn der Sondierungen an war es unser Anspruch, möglichst rasch den Weg zu einer stabilen Zweierkoalition zu ebnen. Im Rahmen der bisherigen Gespräche sowie unter Berücksichtigung inhaltlicher Aspekte ergaben sich mit der ÖVP die größten Schnittmengen und die Chance, rasch eine trag- und handlungsfähige Landesregierung herzustellen". Diese soll bis 18. Dezember stehen.

Blau-Rot ist weg. Tatsächlich standen tagelang die Zeichen auf eine Koalition mit der SPÖ, hatte sich doch ÖVP-Chef Christopher Drexler geweigert, das Feld zu räumen – Kunasek würde gern ohne den Wahlverlierer regieren. Doch war bei den Blauen die Befürchtung groß, gegen die Wirtschaftskammer und Raiffeisen zu regieren. Außerdem dürfte Drexler inzwischen so angezählt sein, dass sein Verbleib in der Landesregierung ohnehin wackelt.