Streit um die Sperrstunde

Im Bundeskanzleramt soll gerade ein heftiger Streit um die Vorverlegung der Sperrstunde toben. Die Bundesregierung will diese bundesweit auf 22 Uhr, zumindest aber auf 23 Uhr, vorverlegen. Einige Bundesländer - allen voran Wien - legen sich aber quer. Bürgermeister Ludwig soll in der Sitzung auf die gesunkenen Neuinfektionszahlen in Wien verwiesen haben. "Eine Vorverlegung der Sperrstunde wäre der Todesstoß für die Gastronomie", so Ludwigs Argument in der Sitzung.