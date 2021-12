Lockdown für Ungeimpfte wird verlängert

Für Ungeimpfte gelten auch nach dem 12. Dezember noch Ausgangsbeschränkungen.

Bundesregierung und Landeshauptleute haben sich am Mittwochvormittag im Bundeskanzleramt getroffen, um die Rahmenbedingungen des Lockdown-Endes zu fixieren. Die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollen ja wie geplant mit Sonntag fallen und dann nur mehr für Ungeimpfte gelten. Die Bundesländer haben nach wie vor unterschiedliche Vorstellungen und Pläne, wann Gastronomie und Hotellerie aufsperren dürfen.

Generell endet am Samstag nach drei Wochen der Lockdown für die Geimpften und Genesenen, haben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) schon am Dienstag bekannt gegeben. Alle Bereiche - Handel, Dienstleister wie Friseure, Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport - außer der Nachtgastronomie dürfen für Geimpfte und Genesene wieder öffnen.

Ausgangsbeschärnkungen

Seitens der Bundesregierung äußerte sich zu Beginn des Gipfels inhaltlich niemand. Auf die Frage, was seine Position heute sein werde, meinte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wortkarg, aber immerhin gut gelaunt: "Für das Gute."

Aus Regierungskreisen war sonst lediglich zu vernehmen, dass sämtliche Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene mit Sonntag bundeseinheitlich enden. Für Ungeimpfte soll der Lockdown, inklusive der Ausgangsbeschränkungen, aufrecht bleiben. Der Bund will dabei Mindeststandards an Schutzmaßnahmen festlegen, die nicht unterschritten werden dürfen. Geplant sei ein "engmaschiges Sicherheitsnetz" - also 2G, FFP2-Maskenpflicht und "intensive Kontrollen". Die Bundesländer könnten je nach Bedarf strengere Maßnahmen setzen.