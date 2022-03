Ludwig: 200 Euro bar für 262.000 Wiener

Wie ÖSTERREICH berichtet hat, schnürt Wien ein Mega-Energie-Hilfspaket.

Wien. Im Rahmen der virtuellen SP-Klubklausur präsentierte am Dienstag Bürgermeister Michael Ludwig ein Wiener Energie-Hilfspaket, von dem ÖSTERREICH-LeserInnen schon vorab informiert waren – 124,3 Millionen Euro werden als Beihilfen an die WienerInnen verteilt, wie der Bürgermeister nicht ganz ohne Stolz berichtete.

Immerhin hatte erst am Wochenende ein Gipfel der Bundesregierung zu den explodierenden Energiepreisen praktisch ohne jedes Ergebnis geendet.



Drei Säulen an Hilfen für die Wiener Haushalte



Energiekostenpauschale. Die erste Säule ist die Energiekostenpauschale um 50 Millionen Euro – dabei erhalten 262.000 Haushalte ohne Antrag 200 Euro von der Stadt überwiesen – das Geld geht an 70.000 MindestsicherungsbezieherInnen, 42.000 MindestpensionistInnen, 110.000 Arbeitslose und 40.000 Wohnbeihilfen-Beziehende. „Weil in einem reichen Land wie Österreich Kinder nicht in ihrem Zuhause frieren sollen, ist mir wichtig, dass dadurch auch 65.000 Kinder, 26.000 davon aus Alleinerzieher-Haushalten erreicht werden“, so Ludwig.

Energieunterstützung. Die zweite Säule ist die Energieunterstützung, deren Volumen auf 26 Millionen Euro mehr als vervierfacht wird. Damit werden Zahlungsrückstände an Energieunternehmen ausgeglichen oder der Austausch älterer Geräte organisiert.



„Hier wird der BezieherInnenkreis de facto auf den Mittelstand ausgeweitet“, kündigte der Bürgermeister an, der drei Beispiele vorlegte, wer von dieser Unterstützung künftig profitieren soll: So wird auch eine Mutter zweier Kinder mit einem Netto-Einkommen von 2.248 Euro und einer Miete von 740 Euro profitieren, ebenso ein alleinstehender Mann mit einem Teilzeiteinkommen von 1.262 Euro trotz günstigem Friedenszins von 300 euro und eine Familie mit zwei Kindern mit einem Einkommen von 2.993 Euro und Mietkosten von 820 Euro – diese Werte entsprechen den Medianeinkommens-Zahlen der Statistik Austria, erfassen also jene Hälfte der Menschen in Wien, die bei der jeweiligen Miethöhe so viel oder weniger verdienen.



Energiewende. Die dritte, mittelfristig extrem wichtige Säule, wird mit 48,3 Millionen Euro dotiert – damit werden Ökostrom- und Photovoltaikanlagen gefördert, ebenso stationäre Stromspeicher und die Energieeffizienz bei Neubau und der Sanierung von Altbau-Beständen.