Ludwig äußert sich zur ÖVP-Causa

Ludwig appelliert, dass nun alle Parteien an einem Strang ziehen müssen.

Die gestern bekannt gewordenen Vorwürfe habe unsere Republik erschüttert, so Ludwig. Nun sei es wichtig, die unabhängige Justiz ohne jedwede Zurufe aus der Politik arbeiten zu lassen.

"Außerdem muss in diesen turbulenten innenpolitischen Zeiten die Gesprächsfähigkeit zwischen den politischen Parteien gegeben sein. Diese müssen nun in Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidenten im Sinne der Stabilität unserer Republik an einem Strang ziehen. Die politischen Herausforderungen sind groß", führt Wiens Bürgermeister fort. Dafür benötige es absolute Stabilität auf Bundesebene.

Dafür benötigt es absolute Stabilität auf Bundesebene. #Corona ist noch lange nicht vorbei, die steigenden Energiepreise bewegen zunehmend unser Land, wir müssen den Bereich der Pflege viel mehr Aufmerksamkeit widmen … /3 — Michael Ludwig (@BgmLudwig) October 7, 2021