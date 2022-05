× Männer und Ältere wählen Van der Bellen

Heute soll VdB seinen Antritt verkünden, im Hofburg-Rennen führt er derzeit schon.

Wien. Eine Wiederwahl von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bahnt sich an, das zeigt die Studie der Lazarsfeld-Gesellschaft für ÖSTERREICH (2.000 Befragte in KW 19 + 20, Schwankungsbreite ±2,24 %).

1. Wahlgang. Danach würden 42 % aller Österreicher Alexander Van der Bellen erneut in die Hofburg wählen. Damit schielt VdB sogar auf einen Sieg im ersten Wahlgang im Herbst – zählt man nur die gültigen Stimmen, reicht es auf die Konkurrenz – ganz ohne Stichwahl.

Rechter Showdown. Dahinter wird es spannend: FPÖ-Chef Herbert Kickl käme auf 9 % – ob er oder Parteikollegin Susanne Fürst für die Blauen antritt, steht allerdings noch aus. 9 % der Österreicher wollen Ex-BZÖler Gerald Grosz in der Hofburg – er wird seine Entscheidung am 21. Juni bekannt geben. Sein Antritt gilt aber schon so gut wie fix. Beim rechten Duell um Platz 2 könnte auch noch MFG-Chef Michael Brunner mitreden. Die Impfgegner wollen im Sommers entscheiden. Bierpartei-Chef Marco Pogo tritt an – er liegt jetzt bei 4 %. Fast ein Drittel (29 %) ist derzeit noch unentschlossen.

VdB-Wähler. Am beliebtesten ist VdB bei über 60-Jährigen – fast zwei Drittel würden ihn wählen, wie auch bei Gebildeten (53 %) und Vorarlbergern (62 %). 46 % der Männer würden ihn wählen, bei den Frauen sind es nur 37 %.

Ausgerechnet ein TikTok-Video brachte die Gerüchte um Van der Bellens erneute Hofburg-Kandidatur ins Rollen: Am Donnerstag postete ein anonymer Account auf der Plattform Videoschnipsel von Van der Bellen, unterlegt mit dem The-Clash-Klassiker „Should I Stay or Should I Go?“. Ein inoffizieller Wahlkampfauftakt?

Fährte. Zu allem Überfluss führt die Fährte des Videos zu einem Grafik­designer, der mit VdBs-Kampagnenleiter im Wahlkampf 2016 kooperiert. Das Video wollte man in der Hofburg nicht kommentieren, dennoch rückt die Bekanntgabe seiner Wiederkandidatur nun in großen Schritten näher.

Bekanntgabe. Laut einer Vielzahl an Medienberichten soll es schon heute so weit sein – in einer Video-Botschaft soll der 78-Jährige seinen Hut erneut ins Rennen um die Hofburg werfen.

Umfeld. Sein näheres Umfeld will diesen Termin allerdings nicht bestätigen, nur so viel: Er werde seine Entscheidung demnächst bekannt geben.