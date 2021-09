"Maskenlos, abstandslos, anstandslos!"

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz kommentiert für Sie die Polit-Woche in seiner bekannt charmanten Art.

Lieber User und Seher von oe24

Herzlich Willkommen bei Grosz gesagt, dem überaus kritischen Blick auf die aktuellen Geschehnisse unserer Zeit. Kritisch, direkt, unabhängig und scharf wie Messer. Versprochen!



Ach, das war ein Volksfest in St. Pölten. 1200 euphorisierte Anhänger des Kanzlers saßen dicht an dicht in einer Halle, küssten sich, brüllten sich mit „We love Basti“-Rufen die frohlockende Seele aus dem geschundenen Leib. Die kleine Bude war bummvoll gefüllt, wie es der Nachtgastronomie in Österreich schon seit mehr als 19 Monaten verwehrt ist.



