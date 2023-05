Mehr als 20.000 Unterstützer für ORF-Petition am ersten Tag

STOPPT DIE ORF-STEUER! ÖSTERREICH und oe24 starten eine Petition für eine unabhängige ORF-Reform und eine nachhaltige Finanzierung des österreichischen Medienstandorts. Das Echo ist überwältigend.

Sensationeller Start für die unabhängige Petition „Stoppt die ORF-Steuer“ von ÖSTERREICH und oe24: Schon am ersten Tag unterstützten mehr als 20.000 Österreicher die Petition. Auf Social Media war die Petition am Mittwoch einer der meistgelikten und kommentierten Beiträge Österreichs mit insgesamt mehr als 10.000 Interaktionen auf Facebook, Twitter, Instagram und Co.

Die ORF-Petition von ÖSTERREICH und oe24 ist völlig unabhängig von Parteien oder Interessensgruppen. Das Ziel: Ein Stopp für die ORF-Zwangssteuer, ein wirklich unabhängiger und entpolitisierter ORF und Medienvielfalt in Österreich. Die Petition beinhaltet sechs zentrale Forderungen:

Keine ORF-Zwangssteuer durch die Haushaltsabgabe Finanzierung der Qualitätsprogramme durch das Budget ORF muss klaren öffentlich-rechtlichen Auftrag bekommen ORF muss komplett parteiunabhängig sein Private Medien müssen substanziell gefördert werden Wiener Zeitung muss gerettet werden.

„Wir bekennen uns zu einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er ist genauso wichtig für die Demokratie wie die Vielfalt an privaten Medien in TV, Online, Radio und Print. Aber: Unsere Regierung ist mit dem neuen ORF-Gesetz gerade dabei, beides zu zerstören – den ORF und die privaten Medien. Aus diesem Grund starten wir mit ÖSTERREICH und oe24 eine Petition gegen die marktverzerrende Haushalts-Abgabe und für einen parteifreien ORF und den Erhalt der Medienvielfalt in Österreich“, erklärt ÖSTERREICH-CEO Niki Fellner die Initiative.

Das Beste: Jeder kann ganz einfach mitmachen und die Petition online unter www.oe24.at/orf unterstützen. Gegen die ORF-Steuer, für einen unabhängigen ORF und Medienvielfalt in Österreich.