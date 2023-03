Am häufigsten reisten die Parlamentarier dienstlich in Frankreichs Hauptstadt.

Wien. Heimische Abgeordnete sind viel unterwegs, beim Weg von Wien in die Heimat steigen sie auch im Inland oftmals in den Flieger, ÖSTERREICH berichtete.

Dienstreisen. Auch bei Dienstreisen wird hauptsächlich geflogen, wie eine Auflistung der Parlamentsdirektion, die ÖSTERREICH vorliegt, zeigt: Bei dienstlichen Auslandsreisen von Nationalrats- und Bundesrats-Abgeordneten wurde nur bei 9 % der Termine ein Zug genutzt, 91 % hingegen wurden mit dem Flieger absolviert.

Über 276.000 Euro nur für Hin- und Rückreise

Steuergeld. Insgesamt absolvierten die Mandatare im vergangenen Jahr 297 Dienstreisen ins Ausland. Der Weg zu parlamentarischen Versammlungen, Konferenzen, internationalen Terminen & Co kam nicht billig: Dabei fielen rund 276.900 Euro Steuergeld an Kosten an – allerdings nur für den jeweiligen Transport.

Logis. Dazu kommt, je nach bereistem Land, noch ein vom Außenministerium festgelegtes Taggeld für Hotelkosten und Verpflegung.

Vielflieger Sobotka. ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und seine Auslandsreisen sind in der Aufstellung noch gar nicht mit einberechnet: Er war 2022 stolze 20 Mal dienstlich im Ausland, die Kosten für seine Dienstreisen müssen aktuell noch erhoben werden, die SPÖ stellte dazu eine parlamentarische Anfrage.