Meinl-Reisinger zeigt sich vor Sommergespräch im Bikini

Am heutigen Montag starten die ORF-Sommergespräche. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kündigte ihren Auftritt im Bikini an.

"Am Montag beginnen die Sommergespräche im ORF mit Lou Lorenz-Dittlbacher. Ich werde den Start machen – aber jetzt hupf i ins Wasser". Mit diesen Worten und einem Sprung in den Altausseer See kündigte Beate Meinl Reisninger, NEOS-Chefin, die bevorstehenden Sommergespräche an. Am heuteigen Montag um 21:05 steigt das Sommergespräch mit Meinl-Reisinger. Ort des Interviews ist heuer in der MQ-Libelle. Die Gespräche finden heuer live statt.

Wechsel bei der Moderation

Im heurigen Jahr moderiert die ZIB-2 Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher die Sommergespräche. Analysiert werden die Gespräche gewohnt von Peter Filzmaier.