Albtraum für Trump

Meinung am Weekend

Eine Frau, eine Person of Color, eine aufrechte Demokratin -sie ist der wahr gewordene Albtraum von Donald Trump und seiner Legionen an Rassisten & Sexisten. Kamala Harris ist programmatisch betrachtet weit davon entfernt, eine Linke zu sein, sie steht für eine kantige "Law &Order"-Politik und einen "Kapitalismus mit menschlichem Antlitz". Aber sie ist gleichzeitig eine Person, die verstanden hat, welch enorme Sprengkräfte in der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung stecken und wie stark die Demokratie insgesamt dadurch gefährdet wird.

Kamala Harris kann nicht nur Donald Trump besiegen, sie wird es auch. Weil die Mehrheit der Menschen in den USA zwar nach Veränderung streben, aber sich gleichzeitig auch bewusst sind, wie gut es ihnen vergleichsweise noch geht. Die 4 Biden-Jahre, die ja auch Harris-Jahre waren, sind geprägt von einer brummenden US-Wirtschaft und innenpolitischer Stabilität. Das Chaos der Trump-Ära, inklusive Kapitol-Erstürmung, will gerade jetzt niemand zurück. Wir werden also im November einen rauschenden Erfolg von Kamala Harris erleben, und diese Frau an der Spitze der USA ist auch das Beste, was uns in Europa passieren kann.