Alles spricht für eine Wahl im Frühjahr

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Wie lange will die Regierung die Wahl noch hinauszögern? Glaubt man dem eifrigen Wahlkampf-Modus, indem sich insbesondere die ÖVP befindet, wohl nicht mehr allzu lange.



In der Tat spricht vieles dafür, dass türkis-grün im Frühjahr 2024 wählen lässt - also rund ein halbes Jahr vor dem geplanten Termin. In der Regierung geht ohnehin kaum noch etwas weiter, große Würfe sind im kommenden Jahr (leider) nicht mehr zu erwarten. Im Gegenteil: ÖVP und Grüne richten sich bei jeder Gelegenheit Unfreundlichkeiten aus.