Das ist ein Alarmsignal

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Bandenkriege auf Wiener Straßen – eine Schande ist das, nichts anderes. Dass sich tschetschenische, afghanische oder syrische Clans inzwischen nicht nur in Berlin, sondern auch in Wien breitmachen, das muss uns ein Alarmsignal sein. Vor allem uns Linken, die wir uns immer für Fairness bei Zuwanderung und Integration ausgesprochen haben. Wir glauben grundsätzlich mal an das Gute und gehen nicht vom defizitären Menschen aus. Und wir lehnen die pauschale Abwertung aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft ab. Aber wir müssen es auch sein, die sich entschieden gegen mafiöse Strukturen stellen, wenn sie sich wo breitmachen. Solche Leute haben bei uns nichts verloren und müssen so schnell wie möglich außer Landes gebracht werden. Sie gefährden nicht nur die Sicherheit aller bei uns Lebender, sie höhlen auch den bereits brüchig gewordenen Konsens des friedlichen Zusammenlebens aus. Sie schaufeln massenhaft Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen, die in ihrer Bewertung nicht zwischen Ausländern, Migranten und ihren Nachkommen, nicht zwischen kriminell oder ordnungsgemäß unterscheiden. Schluss mit dem Wegschauen, hier gehört endlich stark durchgegriffen. Die ÖVP, als Herrin über die Polizei, muss endlich ihren Job machen!