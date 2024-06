Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Ich finde es gut, wenn man Schutzsuchenden die Möglichkeit gibt sich sinnvoll in die Gesellschaft einzubringen, in der sie gerne aufgenommen werden möchten. Nichts ist lähmender, als wenn man dazu verdammt wird zu warten, ohne, dass man sich beruflich betätigen kann. Einer Arbeit nachgehen zu können hat auch etwas mit dem Selbstwert zu tun, ich finde es also unproblematisch, wenn das nun ausgeweitet wird. Es betrifft zwar nur eine nicht sehr große Gruppe von Menschen, aber grundsätzlich ist es der richtige Ansatz von Beginn weg eine Integration auch auf diesem Wege zu unterstützen.

Wie Fachleute aus dem Bereich bestätigen können, gibt es so gut wie niemanden in der Gruppe der Asylwerbenden, der nicht selbst anpacken möchte. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn Menschen dazu verpflichtet werden einen Beitrag zu leisten, während sie auf ihren Entscheid warten. Wichtig ist dabei aber, dass die Verfahren deutlich beschleunigt werden, damit dieser Übergangszeitraum nicht monate- oder gar jahrelang dauert. Das nämlich würde zu einer gefährlichen Umgehung der regulären Beschäftigung führen und damit den Arbeitsmarkt nachhaltig schädigen.