Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Wir haben die Falschen ins Land geholt und von denen schlicht zu viele. Statt mit ausgebildeten Facharbeitern den Wohlstand zu sichern haben Regierungen zum Beispiel in Wien oder Berlin den bloßen Zuzug in die Sozialsysteme forciert. Und wir haben massenhafte Zuwanderung aus jenen Kulturkreisen der Welt zugelassen, die mit unserer Kultur schlicht nicht in Einklang zu bringen sind. Integration kann so nicht stattfinden, es ist unmöglich . Es wurden Parallelgesellschaften gezüchtet und die böse Tat rächt sich nun. Einzelfälle, Bandenkriege, gesellschaftliche Verwerfungen - all das ist die Folge, weil wir größtenteils Unintegrierbare integrieren wollten, gegenüber Intoleranten tolerant sind. In Frankreich und Deutschland ist der Kipppunkt längst erreicht, Österreich steht mit Blick auf die chaotischen Zustände im roten Wien kurz davor. Der große deutsche SPD-Kanzler Helmut Schmidt meinte einst sinngemäß, dass man keine Zuwanderung aus kulturfremden Entwicklungsländern zulassen darf. Man werde über kurz oder lang selbst zum Entwicklungsland. Wie recht er doch hatte, dieser üble „Rassist“.