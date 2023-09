Endlich auch ein sinnvolles Wahlzuckerl

Das sagt ÖSTERREICH. Ein Kommentar von Isabelle Daniel.

Maßnahme. Die Regierung steht immer wieder in der -berechtigten Kritik -zu wenig gegen die tatsächlichen Gründe der Rekord-Inf lation zu unternehmen. Bei der kalten Progression ist ihr aber tatsächlich ein Wurf gelungen, an dem viele Regierungen zuvor gescheitert waren. Während das bisherige Aus der kalten Progression zuletzt nur die untersten Einkommen -was angesichts der Teuerung richtig war -betroffen hatte, ist jetzt auch der Mittelstand dran.

Mit dem letzten Streich prof itieren auch alle Einkommen - bis auf den höchsten Steuersatz -vom Aus der kalten Progression. Was zwar keinen realen Geldregen, aber dafür eine de facto Abgeltung der Inf lation bringt. Und das ist auch für den Mittelstand -angesichts von viel zu hohen Energiekosten, steigenden Mieten oder Betriebskosten sowie den Lebensmittelpreisen - nötig gewesen.

Wahlzuckerl. E s stimmt auch, dass auch Leistung honoriert werden muss, weil sonst die breite Masse aus dem Gesellschaftskonstrakt der Umverteilung aussteigen könnte. Die sinnvolle Maßnahme - die Millionen betrifft - kommt freilich rechtzeitig zum de facto Start des Super-Wahljahres. Aber es ist zumindest ein sinnvolles Wahlzuckerl.