Der Sieg ist historisch

Ein Kommentar von Gerald Grosz zur EU-Wahl.

Der Sieg der FPÖ mit Herbert Kickl und Harald Vilimsky ist historisch. Erstmals in der Geschichte der II. Republik haben sich die Freiheitlichen auf Platz 1 geschoben. Dieses Ergebnis ist zugleich aber auch die schallende Ohrfeige, die Österreichs Wählerinnen dem etablierten Parteiensystem gegeben haben. Corona, Sanktionskrieg gegen Russland, Neutralitätsbruch, Inflation, Rezession, Arbeitslosigkeit, Korruption -das Generalversagen von ÖVP, Grünen, SPÖ und Neos war eben zu viel. Was bedeutet dies für die Zukunft? Eine relative Mehrheit der Bürger hat jede Scheu verloren, die FPÖ unter Kickl zu wählen.

Wer einmal die FPÖ wählt, wird es auch ein zweites Mal tun. Die Freiheitlichen sind bei NR-Wahlen dank Vollmobilisierung tendenziell besser als bei Europawahlen. Dazu kommt, dass die FPÖ in den drei Bundesländern Steiermark, Kärnten und Oberösterreich auf Platz 1 und in Salzburg wie Niederösterreich sehr knapp an die ÖVP herangekommen sind. Das EU-Wahlergebnis ist gerade in jenem Rahmen geblieben, dass sich die blauen Funktionäre nicht in Selbstzufriedenheit ergehen sondern die nächsten Monate um Alles kämpfen werden.