Die Grüninnen zerreisst's

Ein Kommentar von Gerald Grosz zur Causa Schilling.

Sag zum Abschied, leise Servus! Der Abstiegskampf hat eingesetzt, die GrünInnen zerreißt's. Lena Schilling war nur der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Viel tiefer liegt die Ursache des Konfliktes, der sich seit Jahren aufgestaut hat. Einerseits eine schwache, aber dafür gut dotierte Regierungsmannschaft, die sämtliche Grundsätze der einstigen Umweltbewegung über Bord geworfen hat und zum Steigbügelhalter der korruptionsanfälligen ÖVP mutierte. Andererseits einsame, ja fast autokratische Entscheidungen von Sigi Maurer und Werner Kogler, die den Markenkern der GrünInnen als basisdemokratische Bewegung zutiefst erschüttern.

Dazu kommt eine Spitzenkandidatin, die eher ein Fall für die Medizin als für das Europaparlament zu sein scheint, andere Menschen wahllos diffamiert und denunziert und selbst für jene Partei, die ihr eine Chance auf das 18.000-Euro-Mandat in Brüssel gibt, nur "Hass" verspürt. Das kleine trojanische Pferd mit den Kulleraugen, das es faustdick hinter den grünen Löffeln hat, ist nun der traurige Höhepunkt einer Partei, die sich in Selbstaufgabe und Zerf leischung befindet. Gut so!