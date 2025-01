Trump ernst nehmen

Was bedeutet Trump für die Welt? Ein Kommentar von Gerald Grosz.

In seiner von Medien hochstilisierten Unberechenbarkeit ist er berechenbar. Und er wird alle seine im Wahlkampf angekündigten Maßnahmen umsetzen, auf Punkt und Beistrich. Denn bereits der erste Amtstag und 100 Präsidentendekrete später zeigen: Er meint es ernst! Noch bevor er den Amtseid leistete, hat er mit seiner unkonventionellen Art der Kommunikation die ersten Geiseln aus der Hand der Hamas befreit. Und bevor er noch 24 Stunden im Oval Office saß, wurde der woke Genderirrsinn der linken Unterwanderungsagenda, der Zerstörung seiner Wirtschaft ein Ende gesetzt.

Was können wir uns daher in Europa von Donald Trump erwarten? Ein Ende des Krieges in der Ukraine, in Palästina. Ein Ende der europäischen Abhängigkeit von den USA. Ein Ende der selbst angerichteten Deindustrialisierung und Abwrackung der europäischen Wirtschaft. Denn um gegenüber Trump stark zu sein, darf man sich nicht selbst zerstören. Bettelei verträgt er nicht, ein Kräftemessen auf Augenhöhe versteht er. Daher wird Europa an sich arbeiten müssen, um ernst genommen zu werden. Das kann doch nur gut sein.