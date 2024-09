Sofortiger Asyl-Stopp

Ein Kommentar von Gerald Grosz zur Terror-Grefahr.

Nicht jeder Muslim ist ein Terrorist! Aber die meisten Terroristen unserer Tage beziehen sich auf den Islam. Das ist die erste traurige Wahrheit, die kaum wer sich in den Mund zu nehmen traut. Viele dieser potenziellen Schläfer sind über die großen Asylwellen der letzten neun Jahre in Europa ungehindert eingesickert. Das ist die zweite, unverrückbare Wahrheit. Und einige dieser Zeitbomben sind bereits hier geboren, haben sich radikalisiert, nein, wurden vielmehr ausgerechnet hier in Europa durch ungehindert tätige Hassprediger radikalisiert. Aus diesen Fakten ergeben sich in logischer, nüchterner Folge nur jene Konsequenzen: sofortiger Zuwanderungsstopp aus muslimisch geprägten Ländern.

Rigorose Abschiebung jener Personen, die keinen Aufenthaltstitel haben, deren Asylgrund mittlerweile erloschen ist. Komplette Überwachung der Islamistenszene, Schließung potenziell staatsfeindlicher Moscheen, Auflösung von Vereinen des politischen Islams. Das sind wir dem Rechtsstaat, unserer Demokratie, dem ideellen Fundament unseres Landes, aber vor allem der Sicherheit der Bürger und deren offener Gesellschaft schuldig!