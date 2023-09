Koalitions-Aus könnte ÖVP & Grünen nützen

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die türkis-grüne Koalition ist am Ende. In der aktuellen Umfrage kommen ÖVP und Grüne überhaupt nur noch auf 32 % – nicht einmal mehr ein Drittel. In jedem anderen Land würde eine Regierung bei solchen Werten von sich aus hinwerfen. Aber wer traut sich, die Koalition platzen zu lassen – und mit welchem Vorwand?

Ausgerechnet die Grünen könnten da jetzt die Zügel in die Hand nehmen. Sie haben – zumindest für ihre Klientel – in den letzten Monaten durchaus einige Erfolge vorzuweisen. Wenn die Grünen beim Klimaschutz nun auf hart schalten, könnten sie ein Scheitern der Regierung durchaus verkaufen.

Motto: Wenn die ÖVP bei unserem Kernthema blockiert, dann machen wir die nächste Wahl zur Klima-Abstimmung. Ein Argument, dass in der grünen Basis durchaus ziehen könnte und für die Grünen am Ende den Unterschied zwischen einem einstelligen oder zweistelligen Ergebnis machen könnte.

Auch für die ÖVP wäre so ein grüner Absprung durchaus charmant: Sie könnte sich als staatstragende Partei verkaufen, die den grünen Spinnereien standgehalten, aber eben nicht die Koalition aufgekündigt hat.

Eine Win-win-Situation für alle: Denn die große Mehrheit vertraut dieser Koalition ohnehin nicht mehr.