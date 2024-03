ÖVP muss eine Sicherheits-Offensive starten

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Die neue Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft birgt einiges an Sprengstoff:

Der FPÖ scheint der erste Platz nicht mehr zu nehmen zu sein. Im Gegenteil: Die Blauen sind seit Monaten stabil zwischen 27% und 30%.

Daher ist es umso spannender, wer das Rennen um Platz 2 macht (und damit möglicherweise den nächsten Kanzler in einer „großen“ Koalition stellt).

Die SPÖ hat derzeit die Nase vorne, liegt in der Umfrage bereits 4% vor der ÖVP. Aber: Die SPÖ hat das große Manko ihres Spitzenkandidaten. Andreas Babler liegt in der Kanzler-Frage weit unter seinem Parteiwert bei desaströsen 10% in den Rohdaten. Bablers linkslinke Positionen bei Migration und Vermögenssteuern sind nicht mehrheitsfähig. Das wird auch die SPÖ in den nächsten Monaten runterziehen.

Bei der ÖVP ist die Situation genau umgekehrt. Nehammer liegt deutlich besser als seine Partei. Wenn der Kanzler mit der ÖVP wieder zulegen will, dann muss er jetzt eine große Sicherheitsoffensive starten. Mehr Polizisten (sofort!) an den Crime-Hotspots, strengere Strafen für Jungkriminelle und eine harte Abschiebe- und Asyl-Politik. Beim Thema Sicherheit kann die ÖVP sowohl gegen Babler als auch gegen Kickl punkten. Dazu muss Nehammer aber endlich auf Konfrontationskurs mit seinem grünen Koalitionspartner gehen.