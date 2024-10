ÖVP & SPÖ zum Erfolg verdammt

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel

Konsequenz. In den politischen Zirkeln dieses Landes wird eifrig diskutiert, ob ÖVP, SPÖ und Neos wirklich zueinander f inden könnten. So manchem Industriellen treibt der Gedanke an einen roten Vizekanzler Andreas Babler - das haben diese mit dem einen oder anderen Roten gemeinsam - die Zornesröte ins Gesicht. Aber auch die Panik vor einer weiter ansteigenden FPÖ ist in den ÖVP-Ländern groß. Dabei werden die Blauen just in jenen Bundesländern - etwa in Niederösterreich -, wo sie mitregieren, stärker.

Reformen. Dass das Industrieprogramm der ÖVP besser mit jenem der FPÖ vereinbar ist, steht freilich außer Streit. Wäre die erste Dreier-Koalition aber von Haus aus zum Scheitern verurteilt? Nein. Wenn Schwarz, Rot und Pink den Ernst der Lage begreifen und tatsächlich die großen Themen unserer Zeit - Wirtschafts-und Arbeitsmarkt stärken, echte und konsequente Integrationspolitik, Sanierung des Gesundheitssystems und eine Bildungsreform - ernsthaft anpacken, dann hätten sie echte Chancen, ihr Image nach einiger Zeit stark zu verbessern.

Zeit. Ob ihre eigenen Funktionäre das zulassen, bleibt abzuwarten. Dabei hätte diese Koalition durchaus Charme, denn sie wäre wirklich zum Erfolg verdammt.