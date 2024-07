Saudis greifen nach Signa-Perle in London

Staatsfonds Public Investment Fund erhöht Anteile am Traditionskaufhaus Selfridges

Expansion. Den englischen Traditionsklub Newcastle United hat das saudische Königshaus über ihren Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) schon in fester Hand - jetzt greifen die Araber nach einer weiteren englischen Institution, dem ehrwürdigen Kauf haus Selfridges -das Stammhaus steht bekanntlich in der Oxford Street mitten in London und wurde von der Signa und der thailändischen Central-Group 2022 um 4 Milliarden Euro übernommen.

Die Saudis wollen jetzt retten, was zu retten ist und ihre Anteile auf 50 % steigern, die Signa hat ihren 20 %-Anteil bereits weitergereicht.

Verhandlungen. Signa-Sanierungsverwalter Norbert Abel bestätigte unterdessen die Verkaufsverhandlungen: "Im Rahmen des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung der Signa Prime Selection AG wird nunmehr die 100%-Beteiligung an der Signa Prime Great Britain GmbH verkauft. Diese Beteiligung umfasst neben dem Selfridges-Stammhaus Ox ford Street in London auch das Kauf haus Selfridges am Exchange Square in Manchester."

Shopping-Tempel Selfridges in der Oxford Street.