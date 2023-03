Verwelkte Nelken

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Eine politische Bewegung, die in ihrer nebulosen Botschaft versagt, nur mehr zum Wahlverein des Selbstzwecks einiger Funktionäre verkommt, und dann noch in einer noch nie dagewesenen Art und Weise die Basiswerte wie Freundschaft und Solidarität pervertiert, hat in Wahrheit abgedankt. Der Wettstreit der verwelkten Nelken Rendi-Wagner und Doskozil um den roten Thron ist nur der vorläufige Höhepunkt der vielfältigen Probleme der ­Sozialdemokratie. Sie ist eine selbstgefällige, abgehobene Gruppierung geworden, die von den tatsächlichen Problemen der Menschheit keinerlei Ahnung mehr hat, die auch die Sprache des Volkes nicht mehr spricht. Eine alte Vertriebsweisheit besagt: Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Fischer.

In der SPÖ wird jeden Tag aufs Neue bewiesen, dass deren inhaltliches Angebot zwar den pseudointellektuellen Parteieliten gefällt, aber das breite Volk nicht mehr erreicht. Was nützt einem das Wohlgefallen der Herren Ludwig und Kaiser, wenn man keine Wähler mehr hat. Und das ist die wahre Gretchenfrage, der sich die SPÖ stellen muss.