Metaller-Lohnverhandlung wird ''hart'', sagt Binder

Metaller-Chefverhandler Reinhold Binder (Gewerkschaft PRO-GE) spricht mit oe24 über die Herbst-Lohnrunde.

Am Montag übergibt das Verhandlungsteam der Arbeitnehmer das Forderungsprogramm für die Kollektivvertragsverhandlungen an die Arbeitgeberverbände der Metallindustrie. oe24 erfährt im Vorfeld von Chefverhandler Reinhold Binder (Gewerkschaft PRO-GE), dass sie die Inflation von 9,6 % ausgeglichen haben wollen, plus Produktivitätswachstum.

„Die heimische Wirtschaft hat im 1.Halbjahr neue Export-Rekorde von erstmals mehr als 100 Milliarden Euro gefeiert, die Manager haben sich dicke Boni ausbezahlt. Der tägliche Einsatz der Arbeitnehmer hat das ermöglicht“, sagt Binder oe24. „Wir werden ein Lohnplus im zweistelligen Prozentbereich fordern“, so Binder.

Den „Totgesängen“ der Industrievertreter, die vor zu einem zu hohen Abschluss mahnen und erheblich höhere Herstellungskosten ins Feld führen, entgegnet Binder: „Wir sind eine Arbeitskampforganisation. Wir hoffen auf respektvolle Verhandlungen. Hart werden sie ganz sicher.“

Inflationsanstieg kam nach Vorjahrs-Abschluss

Binder führt an, dass nach der KV-Einigung im Vorjahr - am 1. November 2022 - die Inflation erst richtig anzog. "Im November, Dezember, Jänner und Februar haben wir eine zweistellige Inflationsrate erlebt, diese Teuerung wurde uns nicht abgegolten", sagt Binder.

"Die Lebensmittel haben sich um 23 % verteuert, die Mieten sind um 25 % gestiegen", zählt der Gewerkschaftschef auf. "Es braucht jetzt unbedingt Kaufkraft. Die Arbeitnehmer und Pensionisten stehen für 80% der Kaufkraft im Land. Deshalb braucht es einen ordentlichen Abschluss."

Die genaue Forderung im zweistelligen Prozentbereich wird am Montag um 11 Uhr den Arbeitgebern präsentiert, zu Mittag gibt es dann eine Pressekonferenz. Natürlich könne man auch über Arbeitszeit etc. verhandeln und dies in das Ringen um die Lohnerhöhung einfließen lassen. Falls es sein muss, wird auch gestreikt, bekräftigt Binder auf oe24-Nachfrage.