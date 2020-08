Ex-Wien-Bürgermeister Häupl wird am 11. September zum Präsidenten der Volkshilfe gewählt.

Nach schwerer Krankheit nimmt der frühere Bürgermeister Wiens einen neuen Job an: Am 11. September wird er zum Präsidenten der Volkshilfe gewählt. Details folgen in Kürze. Sein Ziel ist es, so Häupl, Ungerechtigkeit und Armut, besonders Kinderarmut, entgegenzuwirken. Besonders in der Corona-Zeit habe sich die soziale Schieflage verstärkt.

