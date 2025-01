Nach Burgenlandwahl: Jetzt spricht Herbert Kickl

Nach den Zugewinnen der Freiheitlichen im Burgenland unter Norbert Norbert Hofer, hat sich jetzt FPÖ-Chef Kickl aus Wien geäußert.

„Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben heute die freiheitliche Welle der Erneuerung fortgesetzt und die FPÖ mit dem historisch besten Ergebnis erstmals in der Geschichte zur zweitstärksten politischen Kraft in ihrem Bundesland gemacht. Dafür möchte ich allen Wählerinnen und Wählern herzlich danken und unserem freiheitlichen Spitzenkandidaten Norbert Hofer und seinem Team zu diesem großartigen Wahlerfolg gratulieren!“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl in einer ersten Reaktion zum Ausgang der Landtagswahl im Burgenland.

Kickl weiter: „Die Wählerinnen und Wähler haben Norbert Hofer und Freiheitlichen im Burgenland mit einem sensationellen Votum ausgestattet - mit 23 Prozent und damit einem großartigen Plus von rund 13 Prozent gegenüber der Landtagswahl 2020“, so Kickl.

Kickl abschließend:„Die Menschen wollen eine ehrliche Politik, die wieder einzig ihr Wohl, ihre Interessen und eine gute Zukunft für sie in den Mittelpunkt allen Handelns rückt. Dieses Zeichen haben heute auch die Burgenländer gesetzt, indem sie ihr Vertrauen der FPÖ geschenkt haben und damit Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Geradlinigkeit ein weiteres Mal gestärkt haben“, erklärte Kickl.