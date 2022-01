Nach Demo droht Kickl Corona-Strafe

Kein Abstand, keine Maske. Kommt es zu einer Anzeige, drohen Kickl 500 Euro Strafe.

Nach der Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl auf der Anti-Impf-Demo am Samstag ließ er sich in der Menge feiern. Viele wollten Selfies mit ihm, er lächelte bereitwillig in die Kameras und postete diese Fotos später auf seiner Facebook-Seite.



Er hält keinen Mindestabstand ein, trägt auch keine FFP2-Maske.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!