Der Drahtzieher des Ibiza-Videos muss wohl noch im Jänner vor den U-Ausschuss.

Der in Berlin festgenommene Ibiza-Drahtzieher und Detektiv ist noch nicht mal im Land (s. r.) – und schon ist er Gegenstand heftiger Debatten. ÖVP und FPÖ erklärten am Freitag, den Mann vor dem Ibiza-U-Aus­schuss zu verhören: „Wir nähern uns den Video-Machenschaften von FPÖ und SPÖ“, so VP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl.

Jänner. In dem ÖSTERREICH vorliegenden Ladungsbeschluss ist der Detektiv ohnehin schon als Zeuge vorgesehen – und auch einen Termin im Jänner gibt es bereits. Der gebürtige Österreicher dürfte also – wenn er schon ausgeliefert ist – aus der Haft in den Ausschuss vorgeführt werden.

Ob die Befragung ergiebig wird, ist eine andere Frage: Beschuldigte können sich vor dem Ausschuss entschlagen. Heftige Debatten sind jedenfalls garantiert: Weil die Ibiza-Drahtzieher das Video ja reihum angeboten haben, werfen sich ÖVP und SPÖ gegenseitig vor, etwas mit der Herstellung zu tun zu haben.

Erfreut ist jedenfalls Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache: „Ich freue mich über die Festnahme nach so langer Zeit und hoffe auf die Aufdeckung der weiteren Mittäter, Auftraggeber und Hintermänner.“ Eher zynisch Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus: „Ich wünsche ihm eine artgerechte Behandlung.“

So lief die Festnahme des Ibiza-Drahtziehers in Berlin

Eineinhalb Jahre nach Platzen des Ibiza-Skandals wurde einer der Hauptdrahtzieher in Berlin festgenommen. Die Handschellen klickten in der WG eines NGO-Sprechers im Bobo-Bezirk Prenzlauer Berg. Der Tipp soll laut Presse aus Rumänien gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen Auslieferungsantrag gestellt – wann der Mann überstellt wird, war gestern offen.

Drogenvorwürfe

Gegen den „Detektiv“, für den die Unschuldsvermutung gilt, gab es einen internationalen Haftbefehl. Laut Gert Schmidt von „EU-Infothek“ sei es da eher um Drogenvorwürfe gegangen. Die Rede ist von 2,5 Kilo Kokain, die im Spiel gewesen seien. Packt Mann aus? „Da müssen sich einige Leute warm anziehen“, so Schmidt auf oe24.TV.